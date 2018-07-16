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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2018 г.Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.5%
16.07.2018 15:42

Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.5%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В мае объём розничных продаж вырос на 1.3% (пересмотрено с +0.8%).

По сравнению с июнем 2017 года показатель увеличился на 6.6%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июне вырос на 0.4% после повышения на 1.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.4%.

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