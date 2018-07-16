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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2018 г."Мегафон" одобрил программу приобретения его до...
16.07.2018 10:16

"Мегафон" одобрил программу приобретения его дочерним обществом акций ГДР "Мегафона" и делистинг ГДР "МегаФона" на Лондонской бирже
Эмитенты:   МегаФон

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров "Мегафона" 15 июля одобрил программу приобретения его дочерним обществом акций и ГДР "МегаФона", а также делистинг ГДР "МегаФона". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Программа приобретения обыкновенных акций и ГДР будет осуществляться компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited, стопроцентным дочерним обществом компании, в форме приобретения с оплатой денежными средствами до 128 950 036 выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР, составляющих 20.8% всех выпущенных и размещенных акций компании. Покупная цена за ценные бумаги, в отношении которых были поданы заявки, составит 9.75 долларов США за каждую обыкновенную акцию и за каждую ГДР. Действие программы приобретения начинается 16 июля 2018 г., завершение запланировано на 22 августа 2018 г. Предложение компании MICL в рамках программы приобретения будет сделано всем владельцам обыкновенных акций и ГДР, кроме USM Holdings и Группе Газпромбанка, а также компании MICL.

Компания планирует аннулировать листинг ГДР на ЛФБ после завершения программы приобретения. "Мегафон" может также рассмотреть вопрос о сохранении или прекращении программы ГДР после аннулирования листинга с учетом, помимо прочего, количества ГДР, оставшихся в обращении после реализации программы приобретения, и нет гарантий того, что программа ГДР будет сохранена. В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже Совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. "Мегафон" рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже после завершения программы приобретения.

"Предложение о делистинге продиктовано масштабными стратегическими изменениями, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию "Мегафона" из телекоммуникационного оператора в лидера цифрового рынка России", - сказал исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян.

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