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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
16.07.2018 09:56

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Советский"

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО Банк "Советский" (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Индивидуальные предприниматели банка могут направить почтовым отправлением заявления о выплате возмещения по вкладам (с приложением копии документа, удостоверяющего личность) и иные необходимые документы по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4 или обратиться непосредственно в Агентство по указанному адресу. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмещения более 3 тыс. рублей), удостоверяется нотариально.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 16 июля 2018 года в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

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