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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
16.07.2018 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 июля

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июль;

05:00 мск: ВВП Китая за II квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за май;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июнь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июль;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за май;

17:00 мск: Розничные продажи в США за май.

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