Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 июля

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июль;
05:00 мск: ВВП Китая за II квартал;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за май;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за май;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июнь;
15:30 мск: Розничные продажи в США за июнь;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за июль;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за май;
17:00 мск: Розничные продажи в США за май.