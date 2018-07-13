Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июне снизились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в мае (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 4.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.3% после увеличения на 0.6% в мае.

По сравнению с июнем 2017 года цены на экспорт выросли на 5.3%.