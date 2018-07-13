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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2018 г.Цены на импорт в США в июне снизились на 0.4%
сегодня 15:39

Цены на импорт в США в июне снизились на 0.4%

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июне снизились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в мае (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.1%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены на импорт повысились на 4.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.3% после увеличения на 0.6% в мае.

По сравнению с июнем 2017 года цены на экспорт выросли на 5.3%.

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