Курс доллара 62.2062   Курс евро 72.6817  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2018 г."Сбербанк" и "Тинькофф Банк" запускают переводы...
сегодня 12:25

"Сбербанк" и "Тинькофф Банк" запускают переводы по номеру мобильного телефона
Эмитенты:   Сбербанк  |  Тинькофф Банк

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" и "Тинькофф Банк" запускают совместный сервис переводов по номеру мобильного телефона. С сегодняшнего дня сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков на системах Android и iOs у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей России. Об этом сообщает пресс-служба "Сбербанка".

Деньги с карты "Сбербанка" на карту "Тинькофф Банка" и наоборот можно будет перевести в приложениях "Сбербанк Онлайн" и "Тинькофф Банка" по номеру телефона

"Моментальные переводы "Сбербанка" за последние пару лет стали настоящим трендом – это проще, быстрее и безопаснее, чем передавать друг другу наличные. Развивая наши сервисы, мы стараемся сделать максимум, чтобы упростить жизнь людей. Сегодня начинается новый этап развития переводов – новый сервис позволит клиентам двух банков переводить друг другу деньги так же просто по номеру телефона, как они это делают внутри Сбербанка", – сообщил директор дивизиона "Платежи и переводы" "Сбербанка" Игорь Мамонтов.

Другие новости

сегодня
13:04
Компании РФ придерживаются пропорционального роста добычи в рамках ОПЕК+ - Новак
сегодня
12:58
ОПЕК+ при необходимости может нарастить добычу более чем на 1 млн баррелей в день - Новак
сегодня
12:40
СФ предоставил кабмину право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от нефтяных
сегодня
12:29
НОВАК: ВСЕ КОМПАНИИ РФ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РАМКАХ СДЕЛКИ ОПЕК+
сегодня
12:25
"Сбербанк" и "Тинькофф Банк" запускают переводы по номеру мобильного телефона
сегодня
12:14
Соглашение ОПЕК+ к настоящему моменту практически выполнило свою задачу - Новак
сегодня
11:55
Кабмин одобрил финансирование сотрудничества ряда регионов РФ и граничащих с ней стран
сегодня
11:50
ИНТЕРВЬЮ: Минкавказ внес в правительство РФ пакет поправок к закону о курортном сборе
сегодня
11:38
Денежная масса М2 в Китае в июне выросла на 8% в годовом выражении
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»