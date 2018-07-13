"Сбербанк" и "Тинькофф Банк" запускают переводы по номеру мобильного телефона

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" и "Тинькофф Банк" запускают совместный сервис переводов по номеру мобильного телефона. С сегодняшнего дня сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков на системах Android и iOs у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей России. Об этом сообщает пресс-служба "Сбербанка".

Деньги с карты "Сбербанка" на карту "Тинькофф Банка" и наоборот можно будет перевести в приложениях "Сбербанк Онлайн" и "Тинькофф Банка" по номеру телефона

"Моментальные переводы "Сбербанка" за последние пару лет стали настоящим трендом – это проще, быстрее и безопаснее, чем передавать друг другу наличные. Развивая наши сервисы, мы стараемся сделать максимум, чтобы упростить жизнь людей. Сегодня начинается новый этап развития переводов – новый сервис позволит клиентам двух банков переводить друг другу деньги так же просто по номеру телефона, как они это делают внутри Сбербанка", – сообщил директор дивизиона "Платежи и переводы" "Сбербанка" Игорь Мамонтов.