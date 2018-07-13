АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Таатта"

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации Банк "Таатта" АО (г. Якутск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк", ПАО КБ "Восточный" и "РНКБ Банк" (ПАО) будут осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям кредитной организации.

ПАО "Сбербанк" и ПАО КБ "Восточный" будут осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам банка, проживающим во всех субъектах Российской Федерации кроме вкладчиков банка, проживающих в г. Уяр (Красноярский край), а также вкладчиков, проживающих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации, проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе будет осуществлять "РНКБ Банк" (ПАО).

Для обеспечения выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Таатта", проживающим в г. Уяр (Красноярский край), агентство приняло решение о проведении дополнительного конкурса по отбору банков-агентов. Информация о результатах дополнительного конкурса будет размещена на сайте агентства в сети Интернет не позднее 16 июля 2018 года.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 19 июля 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 19 июля 2018 года на сайте АСВ, а также в "Российской газете".