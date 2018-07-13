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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2018 г.ЦБ отозвал лицензии у страховой компании "Диамант"
сегодня 10:03

ЦБ отозвал лицензии у страховой компании "Диамант"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и ОСАГО у страховой компании "Диамант". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Данное решение принято в связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью страховой компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 28.06.2018 № ОД-1613действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 25.05.2018 №53-4-2-1/1927, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

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