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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:40

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1.75 тыс.

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 июля, сократилось на 18 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 232 тыс., пересмотрено с 231 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 223.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 июня, уменьшилось на 3 тыс. и составило 1739 тыс. против 1742 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1739 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 9.5 тыс. до 1728.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 июня, увеличилось на 60.5 тыс. и составило 1.67 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.9 млн человек.

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