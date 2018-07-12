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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2018 г.Индекс потребительских цен в США в июне вырос н...
сегодня 15:36

Индекс потребительских цен в США в июне вырос на 0.1%, почасовая зарплата увеличилась также на 0.1%

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.2%, как и в мае.

По сравнению с июнем 2017 года потребительская инфляция в США выросла на 2.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.2%, что совпало с прогнозом.

По сравнению с июнем 2017 года базовая потребительская инфляция в США выросла на 2.3%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне повысилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.1% в мае. В годовом выражении почасовая зарплата не изменилась.

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