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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2018 г.Госдума приняла закон о повышении требований к ...
сегодня 12:03

Госдума приняла закон о повышении требований к капиталу страховщиков

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении требований к минимальному базовому уставному капиталу страховых компаний с нынешних 120 млн рублей до 300 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Согласно документу, минимальная планка в 300 млн руб. устанавливается для универсальных страховых компаний. Требования к капиталу страховщиков жизни возрастают с 240 млн руб. до 450 млн руб., перестраховщиков - с 480 млн руб. до 600 млн руб.", - пишет агентство.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, при этом для действующих страховщиков установлен переходный период, свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года. Повышение требований будет поэтапным.

"Универсальные страховщики к 1 января 2020 года должны довести свой капитал до 180 млн руб., к 1 января 2021 года - до 240 млн руб. и к 1 января 2022 года - до 300 млн руб. Капитал страховщиков жизни к 1 января 2020 года должен составлять не менее 310 млн руб., к 1 января 2021 года - 380 млн руб. и к 1 января 2022 года - 450 млн руб. Капитал перестраховщиков к 1 января 2020 года должен составлять не менее 520 млн руб., к 1 января 2021 года - 560 млн руб. и к 1 января 2022 года - 600 млн руб.", - говорится в сообщении.

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