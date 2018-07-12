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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2018 г.Оборот торговли между Россией и Турцией в январ...
сегодня 10:26

Оборот торговли между Россией и Турцией в январе-мае вырос на 46%

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оборот внешней торговли между Россией и Турцией в январе-мае 2018 года вырос на 46.2% в годовом выражении и составил 11.387 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.

Экспорт из РФ в Турцию составил 9.731 миллиарда долларов (рост на 44.6%), импорт РФ из Турции — 1.656 миллиарда долларов (рост в 1.6 раза).

Доля Турции в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4.2% с 3.5% годом ранее.

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