Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% мае.
Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.2%.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс PPI вырос на 3.4%, максимальными темпами с ноября 2011 года.
За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос также на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.
По сравнению с июнем 2017 года индекс PPI core вырос на 2.8% в сравнении с прогнозом о повышении на 2.6%.