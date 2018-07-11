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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2018 г.Индекс цен производителей (PPI) США в июне выро...
вчера 15:39

Индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.3%

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс PPI вырос на 3.4%, максимальными темпами с ноября 2011 года.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос также на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению с июнем 2017 года индекс PPI core вырос на 2.8% в сравнении с прогнозом о повышении на 2.6%.

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