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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2018 г.Минпромторг намерен продлить на 2019 год поддер...
вчера 11:31

Минпромторг намерен продлить на 2019 год поддержку автопрома

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Минпромторг намерен продлить на 2019 год поддержку автопрома, в частности, по стимулированию спроса. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"На следующий год я сейчас не назову объемы, но у нас точно сохранятся определенные программы, которые показали свою эффективность - например, по поддержке спроса. Мы сейчас в процессе расчетов, согласования источников с Минфином, но уверен, что какой-то объем на следующий год точно сохранится", - заявил журналистам Мантуров в рамках форума ИННОПРОМ-2018 .

При этом в 2018 году Минпромторг сохраняет прогноз роста выпуска автомобилей в России на 15% и увеличения объема их продаж на 10%. "Мы рассчитываем, что производство прибавится примерно на 15% и продажи должны увеличится около 10%", - сказал Мантуров.

Он также рассказал, что подписание специнвестконтракта (СПИК) с Hyundai может состояться в III квартале 2018 года.

Агентство напоминает, ранее глава Минпромторга РФ сообщал, что Hyundai планирует в ближайшие три года запустить в Санкт-Петербурге производство двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год. Производство двигателей позволит повысить локализацию машин в России до 60%. В рамках запуска этого производства предполагается заключение специнвестконтракта.

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