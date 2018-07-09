Курс доллара 62.8338   Курс евро 73.9365  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 09:59

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Рублев"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО КБ "Рублев" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 9 июля 2019 года через ПАО "Сбербанк" и "РНКБ Банк" (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. Распределение по банкам-агентам вкладчиков АО КБ "Рублев" произведено в зависимости от места жительства и категории вкладчика.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 9 июля 2018 года в "Российской газете".

Другие новости

вчера
10:26
РФ к 6 июля собрала 17,2 млн тонн зерна, урожайность на 14,1% ниже прошлогодней
вчера
10:05
Профицит торгового баланса Германии в мае составил 20.3 млрд евро
вчера
10:00
Уровень безработицы в Швейцарии в июне составил 2.6%
вчера
10:00
РФ и Южная Корея обсуждают создание совместного центра разработки электромобилей
вчера
09:59
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Рублев"
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 июля
вчера
09:25
ИНТЕРВЬЮ: Заявочный комитет РФ на ЭКСПО-2025 побывал в 70 стран
вчера
08:38
Акции Xiaomi подешевели на 6% на открытии своих первых торгов в Гонконге
вчера
07:30
Дело о хищении средств из московского филиала банка "Таатта" возбуждено в Якутии
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»