Курс доллара 63.2604   Курс евро 73.9641  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 июля

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за май;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июнь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июнь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за май;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за май;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.

Другие новости

сегодня
18:45
Совет ЕС одобрил торговое соглашение ЕС-Япония, оно может быть подписано 11 июля
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 9 июля
сегодня
18:26
ФАС продлила для Tele2 срок снижения тарифов в национальном роуминге до 31 августа
сегодня
18:01
Около 98 тысяч человек в Крыму час были без света из-за отключения ЛЭП - Минэнерго РФ
сегодня
17:36
"НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ СУММУ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ГАЗПРОМУ, ЕСЛИ ТОТ ЗАБРОНИРУЕТ ТРАНЗИТНЫЕ МОЩНОСТИ ПОСЛЕ 2019 ГОДА - НАФТОГАЗ
сегодня
17:03
Посол Таиланда в РФ пообещал помочь туристам "Натали Турс" в решении проблем с отелями
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»