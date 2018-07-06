Число рабочих мест вне с/х сектора США в июне выросло на 213 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне выросло на 213 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 195 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за май пересмотрены в сторону повышения до 244 тыс. с 223 тыс., объявленных ранее. Апрельское значение пересмотрено до 175 тыс. со 159 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений в среднем составил 210 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июне увеличилось на 202 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 190 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 36 тыс. после повышения на 19 тыс. в мае. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось почти на 5 тыс. после расширения на 3.6 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 13 тыс. после увеличения на 29 тыс. в мае.

В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 21.6 тыс., в оптовой торговле - выросло на 2.9 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 15.4 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 8 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий не изменилось, в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 3.2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 3.8 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 34.7 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 50 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 18.9 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 11 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июнем 2017 года число госслужащих выросло на 103 тыс. до 22.34 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июне повысился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.0%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец июня выросло на 499 тыс. до 6.56 млн человек. По мнению аналитиков, существенное повышение показателя, вероятно, связано с окончанием школьного учебного года. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 102 тыс. до 155.58 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 413 тыс. до 95.5 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 601 тыс. до 162.14 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.9%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 0.74 млн и составила 94.4 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июне выросло на 289 тыс. до 1.48 млн, составив 23.0% от общего числа безработных против 19.4% месяцем ранее и 21.9% в июне 2017 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 211 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.07 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 89 тыс. до 128.57 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 145 тыс. до 27.03 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 205 тыс. до 4.74 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.8% с учетом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 26.98 долл против 26.93 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%. В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.7%, как и в мае.

Средняя недельная заработная плата в июне выросла до 930.81 долл в сравнении с 929.09 долл в мае.

По словам аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, после публикации июньского отчёта по рынку труда США инвесторы по-прежнему ожидают более агрессивного повышения процентной ставки ФРС в этом году. Некоторые участники рынка обеспокоены возможными негативными последствиями торговой войны между США и Китаем. Однако работодатели отмахиваются от этих проблем, что подтверждается расширением найма рабочей силы в таком чувствительном к внешней торговле секторе, как производство.

«В отсутствие признаков серьёзного влияния [торговой войны] на экономику США, продолжающийся рост рынка труда будет оказывать давление на ФРС в вопросе дальнейшего повышения процентных ставок», - отметили аналитики Capital Economics.

По данным CME Group, после выхода отчёта по рынку труда США за июнь оценка вероятности повышения ставки по федеральным фондам по крайней мере ещё два раза в этом году не изменилась, оставшись на уровне 52%. Напомним, ранее в 2018 году ФРС повышала ставку дважды – в марте и июне.