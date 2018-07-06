Курс доллара 63.2604   Курс евро 73.9641  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2018 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:44

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июне составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 26.98 долл против 26.93 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%. В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.7%, как и в мае.

Средняя недельная заработная плата в июне выросла до 930.81 долл в сравнении с 929.09 долл в мае.

Другие новости

сегодня
16:31
ОБЗОР: Мэр Астаны рассказал о планах трансформации столицы Казахстана в город будущего
сегодня
16:00
Годовая инфляция в РФ в июне замедлилась до 2,3% с 2,4% в мае — Росстат
сегодня
15:46
Дефицит торгового баланса США в мае сократился на 6.6%
сегодня
15:45
Китай обратился в ВТО в связи с ведением США новых ввозных пошлин
сегодня
15:44
Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне не изменилась, средние зарплаты выросли
сегодня
15:37
Альтернативный уровень безработицы в США в июне вырос на 0.2 п.п.
сегодня
15:36
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в июне умеренно вырос
сегодня
15:35
ОБЗОР: Арбитраж Москвы отклонил иск сейшельского офшора WBT к "Нордавиа" на 529 млн руб
сегодня
15:34
Уровень безработицы в США в июне повысился на 0.2 п.п.
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»