Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июне составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 26.98 долл против 26.93 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%. В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 2.7%, как и в мае.

Средняя недельная заработная плата в июне выросла до 930.81 долл в сравнении с 929.09 долл в мае.