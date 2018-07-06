АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Мосуралбанка"

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АКБ "Мосуралбанк" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 7 июля 2019 года через ПАО "Россельхозбанк" и ПАО "Почта Банк", действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. Распределение по банкам-агентам вкладчиков АКБ "Мосуралбанк" (АО) произведено в зависимости от места жительства и категории вкладчика.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 6 июля 2018 года в "Российской газете".