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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 6 июля

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за май;

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за май;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за май;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за май;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июнь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за май;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июнь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за июнь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июнь;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за май;

15:30 мск: Торговый баланс США за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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