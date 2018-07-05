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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:07

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.2 млн барр.

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 29 июня, вырос на 1.2 млн барр. и составил 417.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.5 млн барр. и составили 239.7 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.1 млн барр. и составили 117.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.25 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.1 млн барр. и составили 27.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.51 млн барр., запасы бензина сократились на 3.07 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.44 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 2.6 млн барр.

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