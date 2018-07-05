Курс доллара 63.2604   Курс евро 73.9641  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2018 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 29 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.5 млн барр., запасы бензина сократились на 2.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.25 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.51 млн барр., запасы бензина сократились на 3.07 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.44 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 2.6 млн барр.

Другие новости

вчера
18:09
Рабочая группа при ГД по пенсионному законодательству начнет работу после 19 июля
вчера
18:07
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.2 млн барр.
вчера
18:01
Присутствие ГЭХ и Siemens в Чечне позволит привлечь в регион другие компании - власти
вчера
18:00
Siemens слышал о заявлениях Мордашова о выходе из СП, но уверен в продолжении работы
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
вчера
17:15
Ростуризм даст рекомендации туристам, которые оплатили путевку "Натали Турс", но не уехали
вчера
17:04
Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в июне снизилась
вчера
17:02
Индекс ISM Non-Manufacturing США в июне умеренно вырос
вчера
16:53
ЕС ПРОДЛИЛ ДО 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ – ОФИЦИАЛЬНО
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»