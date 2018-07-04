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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 июля

Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за май;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июнь;

11:10 мск: Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны за июнь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

14:15 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июнь;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июнь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июнь;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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