Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 июля

Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июль;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за май;
04:30 мск: Торговый баланс Австралии за май;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июнь;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июнь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июнь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь.