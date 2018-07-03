Банк России отозвал лицензию у банка "Советский"

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у кредитной организации АО Банк "Советский" (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Решение Банка России принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление АО Банк "Советский" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также приказом Банка России от 03.07.2018 № ОД-1655 прекращена деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией, назначенной приказом Банка России от 21.02.2018 № ОД-455.

В соответствии с приказом Банка России от 03.07.2018 № ОД-1655 в связи отзывом у АО Банк "Советский" лицензии на осуществление банковских операций и принятием Агентством решения об участии в урегулировании обязательств банка, функции временной администрации по управлению кредитной организацией возложены на Агентство сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего, либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.