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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июля 2018 г.АСВ привлекло дополнительный банк-агент для вып...
вчера 10:02

АСВ привлекло дополнительный банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Мосуралбанка"

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

АСВ привлекло дополнительный банк-агент для оперативного приема заявлений вкладчиков АКБ "Мосуралбанк" (АО) и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство приняло решение дополнительно привлечь в качестве банка-агента ПАО "Почта Банк". При этом ПАО "Почта Банк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам АКБ "Мосуралбанк" (АО), проживающим в г. Верхняя Салда (Свердловская область).

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 5 июля 2018 года на сайте Агентства в сети Интернет и 6 июля 2018 года в "Российской газете".

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