Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 июля

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за июнь;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за май;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь;

11:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за май;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за июнь.