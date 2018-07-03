Курс доллара 63.1394   Курс евро 73.4690  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 июля

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за июнь;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за май;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь;

11:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за май;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за июнь.

Другие новости

сегодня
10:02
АСВ привлекло дополнительный банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Мосуралбанка"
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 июля
сегодня
08:39
Казахстан постарается удержать инфляцию в 2019 г в коридоре 4-6% - минэкономики
сегодня
08:12
Евро колеблется на ослаблении политических рисков в Германии
сегодня
03:19
ОБЗОР - Пиво, чипсы, два мяча: на какие товары вырос спрос в магазинах во время ЧМ
сегодня
00:07
Госдума рассмотрит во II чтении проект о праве кабмина повышать пошлины на бензин до 90%
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»