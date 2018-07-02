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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 14:51

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Рублев"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО КБ "Рублев" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО КБ "Рублев", проживающим во всех субъектах Российской Федерации кроме вкладчиков банка, проживающих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Выплату страхового возмещения вкладчикам банка, проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе будет осуществлять "РНКБ Банк" (ПАО).

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 9 июля 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 8 июля 2018 года на сайте АСВ, а также 9 июля в "Российской газете".

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