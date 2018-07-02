Путин продлил действие мер безопасности при транзитных перевозках товаров с Украины до 1 января 2019 года

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Владимир Путин продлил до 1 января 2019 года действие указа, которым были введены меры по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров через РФ в Казахстан и Киргизию. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

"Указ о введении таких мер был подписан главой государства 1 января 2016 года. В соответствии с ним, перевозка товаров с Украины транзитом через РФ может вестись только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов. Наложение и снятие пломб должно производиться при въезде в Россию и при выезде из нее в стационарных или передвижных контрольных пунктах и контрольных пунктах, расположенных на железнодорожных станциях", - говорится в сообщении.

При въезде в Россию из Белоруссии водители обязаны получить учетные талоны в этих пунктах, а при выезде - сдать их.