Курс доллара 63.1394   Курс евро 73.4690  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2018 г.Путин продлил действие мер безопасности при тра...
вчера 10:23

Путин продлил действие мер безопасности при транзитных перевозках товаров с Украины до 1 января 2019 года

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Владимир Путин продлил до 1 января 2019 года действие указа, которым были введены меры по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзите украинских товаров через РФ в Казахстан и Киргизию. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

"Указ о введении таких мер был подписан главой государства 1 января 2016 года. В соответствии с ним, перевозка товаров с Украины транзитом через РФ может вестись только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым помещениям (отсекам) транспортных средств и железнодорожного подвижного состава, помещениям, емкостям и иным местам, в которых находятся или могут находиться товары, средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей учетных талонов. Наложение и снятие пломб должно производиться при въезде в Россию и при выезде из нее в стационарных или передвижных контрольных пунктах и контрольных пунктах, расположенных на железнодорожных станциях", - говорится в сообщении.

При въезде в Россию из Белоруссии водители обязаны получить учетные талоны в этих пунктах, а при выезде - сдать их.

Другие новости

вчера
11:00
Markit: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии в июне составил 55.9
вчера
10:55
Markit: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь пересмотрен в сторону снижения
вчера
10:50
Индекс деловой активности в производственном секторе Италии в июне увеличился до 53.3
вчера
10:35
Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии в июне сократился
вчера
10:23
Путин продлил действие мер безопасности при транзитных перевозках товаров с Украины до 1 января 2019 года
вчера
10:20
Объём розничных продаж в Швейцарии в мае сократился на 0.1%
вчера
10:18
АО "Хабаровский аэропорт" направит прибыль за 2017 года на инвеспроекты
вчера
10:05
ПУТИН ПРОДЛИЛ ДО 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКИ С УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ РФ В КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЮ - УКАЗ
вчера
10:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в июне составил 51.0
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»