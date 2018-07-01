Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 июля

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь;
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за II квартал;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за II квартал;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июнь;
10:15 мск: Розничные продажи в Швейцарии за май;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июнь;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июнь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июнь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за май;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за май;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июнь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за май;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июнь;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за II квартал.