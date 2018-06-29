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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2018 г.Базовая инфляция в США в мае достигла целевого ...
вчера 15:36

Базовая инфляция в США в мае достигла целевого уровня ФРС

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 2.0%, достигнув целевого уровня ФРС. В апреле темпы роста индекса составляли 1.8%.

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