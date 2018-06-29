Личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.4%, расходы увеличились на 0.2%

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в мае на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения повысились также на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в мае увеличились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.5% в апреле (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в мае на 0.4%.

Норма сбережений составила 3.2% в сравнении с 2.8% месяцем ранее.