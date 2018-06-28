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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:44

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1 тыс.

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 июня, выросло на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 227 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 222.00 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 июня, сократилось на 21 тыс. и составило 1705 тыс. против 1726 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1723 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.75 тыс. до 1719.5 тыс. (минимум с 8 декабря 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 июня, увеличилось на 29.1 тыс. и составило 1.61 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.83 млн человек.

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