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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2018 г.Владимир Путин подписал закон о противодействии...
сегодня 10:00

Владимир Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств

Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия хищению денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Документ наделяет банки правом приостанавливать перевод денежных средств при выявлении признаков совершения такой операции без согласия плательщика.

"Согласно закону, банк сможет приостановить исполнение операции по переводу денег на срок не более двух рабочих дней. Кроме того, операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры будут обязаны противодействовать осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента в порядке, установленном Банком России, направлять в Банк России информацию обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента", - говорится в сообщении.

Как отмечается в заключении комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, реализация положений закона позволит снизить количество несанкционированных операций, совершаемых с использованием ДБО, сократить возможности хищения денежных средств с платежных инструментов граждан, а также предотвратить потери кредитных организаций со счетов юридических и физических лиц.

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