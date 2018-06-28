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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 июня

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

00:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

02:50 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии за май;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июнь, предварительно;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июнь, предварительно;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительно;

N/A мск: Саммит Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии.

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