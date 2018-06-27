Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 9.9 млн барр.

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 22 июня, сократился на 9.9 млн барр. и составил 416.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.2 млн барр. и составили 241.2 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.16 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) не изменились и составили 117.4 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.7 млн барр. и составили 29.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 9.228 млн барр., запасы бензина выросли на 1.152 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.785 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.741 млн барр.