Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на существенное сокращение запасов

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 22 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.3 млн барр., запасы бензина выросли на 0.16 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 9.228 млн барр., запасы бензина выросли на 1.152 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.785 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.741 млн барр.