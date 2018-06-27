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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2018 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:37

Объём заказов на товары длительного пользования в США в мае сократился на 0.6%

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 0.9%.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования сократился на 1.0% (пересмотрено с (-1.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В апреле показатель вырос на 1.9% (пересмотрено с +0.9%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.3% в апреле (пересмотрено с +1.0%).

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