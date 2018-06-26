Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за май;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за апрель;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за май;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне;
11:30 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;
11:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
11:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
11:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за май;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за май, предварительно;
16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за май;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за май;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
22:00 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза.