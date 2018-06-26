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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2018 г. Conference Board: индекс потребительского до...
вчера 17:07

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в июне умеренно снизился

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне понизился до 126.4 пункта против 128.8 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 127.6 в сравнении с первоначально объявленным майским значением 128.0.

Индекс оценки текущей ситуации в июне почти не изменился, составив 161.1 против 161.2 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий понизился до 103.2 против 107.2 в мае.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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