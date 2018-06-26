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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2018 г.Даниэль Зеленский назначен первым вице-президен...
вчера 16:22

Даниэль Зеленский назначен первым вице-президентом "Газпромбанка"
Эмитенты:   Газпромбанк

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Даниэль Зеленский назначен на пост первого вице-президента и будет курировать направление развития розничного бизнеса "Газпромбанка". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для справки: многолетний и успешный управленческий опыт Даниэля, выпускника Лондонского университета Гилдхолл (2000), начался в международных отделениях Visa International Service Association и был продолжен в EXPERIAN Plc., лидере глобального рынка информационных услуг, где Даниэль работал на руководящих позициях в офисах Лондона и Москвы. В 2009 г. был назначен на пост генерального директора и возглавил Объединенное Кредитное Бюро, где отвечал за стратегическое развитие, оперативное управление и вывел компанию в лидеры российского рынка БКИ.

"Приобретенный за 20 лет работы профессиональный опыт Даниэля в таких ведущих организациях, как Visa, Experian и ОКБ, а также предпринимательский стиль управления, экспертиза в реализации масштабных проектов, связанных с большими массивами данных и использующих новые технологии, будут чрезвычайно полезны Газпромбанку и дадут новый импульс для достижения масштабных амбиций розничного подразделения", – отметил заместитель председателя правления Дмитрий Заурэс.

"Я вижу огромный потенциал в развитии розничного бизнеса "Газпромбанка" и построения одного из лидеров рынка. Работа в одном из крупнейших банков страны открывает возможность на практике осуществить многие идеи, накопленные за 20 лет работы с крупнейшими банками России и региона Европы, Ближнего Востока и Африки", - прокомментировал Даниэль Зеленский.

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