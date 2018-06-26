Курс доллара 62.7908   Курс евро 73.4087  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2018 г.Владимир Путин поручил ФАС организовать монитор...
вчера 10:16

Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для недопущения их необоснованного роста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

"Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста", — говорится в перечне поручений.

"Доклад необходимо представить до 1 августа 2018 года. Ответственным назначен глава ФАС Игорь Артемьев", - говорится в сообщении.

Другие новости

вчера
11:25
Кабмин до 15 июля внесет поправки в закон об ипотеке под 6% для многодетных семей
вчера
11:07
ЦБ РФ с расчетами 25 июня купил на рынке для Минфина валюту на 19,8 млрд руб
вчера
11:00
СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РФ В МАЕ БЫЛА ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНОЙ, ПОДДЕРЖКУ РЫНКУ ОКАЗАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА НА РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ - ЦБ
вчера
10:28
Путин поручил принять меры по завершению строительства проблемных домов
вчера
10:16
Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиабилеты и топливо
вчера
10:02
Путин поручил проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий бюджетников
вчера
09:32
Путин поручил до октября дать предложения о расширении субсидируемых перелетов и категорий
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 июня
вчера
09:15
ПУТИН ПОРУЧИЛ КАБМИНУ ДО 15 ИЮЛЯ ВНЕСТИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ СУБСИДИРОВАНИЕ ДО 6% СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ - КРЕМЛЬ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»