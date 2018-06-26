Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для недопущения их необоснованного роста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

"Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста", — говорится в перечне поручений.

"Доклад необходимо представить до 1 августа 2018 года. Ответственным назначен глава ФАС Игорь Артемьев", - говорится в сообщении.