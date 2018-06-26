Курс доллара 62.7908   Курс евро 73.4087  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

Другие новости

вчера
10:28
Путин поручил принять меры по завершению строительства проблемных домов
вчера
10:16
Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиабилеты и топливо
вчера
10:02
Путин поручил проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий бюджетников
вчера
09:32
Путин поручил до октября дать предложения о расширении субсидируемых перелетов и категорий
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 июня
вчера
09:15
ПУТИН ПОРУЧИЛ КАБМИНУ ДО 15 ИЮЛЯ ВНЕСТИ ПОПРАВКИ В ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ СУБСИДИРОВАНИЕ ДО 6% СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ - КРЕМЛЬ
вчера
08:56
Казахстан сохранит текущий уровень добычи нефти в рамках ОПЕК+, заявил глава Минэнерго
вчера
08:00
ОБЗОР: Качество российского хлеба превзошло ожидания Минпромторга и Роскачества
вчера
03:01
Футбольные фанаты из Латинской Америки берут займы на родине для покупок в РФ - эксперты
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»