Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 июня

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.