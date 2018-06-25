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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2018 г.Египет планирует полностью отказаться от импорт...
вчера 08:26

Египет планирует полностью отказаться от импорта газа с 2019 года

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам министра нефти и минеральных ресурсов Египта Тарика аль-Мулла, страна намерена до конца 2018 года полностью отказаться от импорта газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Masrawy.

"В четвертом квартале Египет планирует прекратить импорт сжиженного природного газа, чтобы уже в следующем году начать экспорт собственного газа, - сказал он. - С увеличением собственного производства мы намерены выйти на полное самообеспечение внутренних потребностей в "голубом топливе". По словам министра, уже в 2018 году его ведомство ожидает привлечения 10 млрд долларов иностранных инвестиций на разработку газовых и нефтяных месторождений на территории страны. Кроме того, Египет пошел на гибкое ценообразование на газ "в целях поощрения инвестиций и роста предложений", - пишет издание.

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