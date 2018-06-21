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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, предварительно;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за май;

10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, предварительно;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за май;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

15:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно.

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