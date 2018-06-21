Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, предварительно;
07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за май;
10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;
10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, предварительно;
14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за май;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за май;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июнь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;
15:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно.