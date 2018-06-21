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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:48

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 4 тыс.

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 июня, сократилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 218 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс., пересмотрено с 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 221.00 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 июня, увеличилось на 22 тыс. и составило 1723 тыс. против 1701 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1697 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.75 тыс. до 1722.5 тыс. (минимум с 8 декабря 1973 года).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 июня, сократилось на 15.6 тыс. и составило 1.59 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.82 млн человек.

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