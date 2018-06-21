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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2018 г.Директор департамента денежно-кредитной политик...
вчера 13:50

Директор департамента денежно-кредитной политики покинет ЦБ
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Директор департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев принял решение покинуть Банк России 25 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Игорь Александрович проработал в Банке России 20 лет, последние 5 лет возглавлял Департамент денежно-кредитной политики. Именно в этот период происходил очень важный и очень сложный переход к инфляционному таргетированию, и его личный вклад в достижение в прошлом году цели по инфляции в 4% сложно переоценить. Даже в самые сложные, кризисные моменты Игорь Александрович проявил себя как исключительно компетентный и рассудительный профессионал, на которого мы все могли положиться. Я надеюсь, что Игорю Александровичу будет сопутствовать успех в его новых проектах", — отметила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

С 26 июня 2018 года исполнять обязанности директора Департамента денежно-кредитной политики будет Андрей Липин.

С 20 августа 2018 года Департамент денежно-кредитной политики возглавит Алексей Заботкин.

Соответствующие приказы Председателя Банка России подписаны 21 июня 2018 года.

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