Профицит торгового баланса Швейцарии в мае увеличился

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в мае увеличился составив 2.76 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 3.39 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2017 года.

В апреле профицит торгового баланса составил 2.24 млрд швейцарских франков (пересмотрено с 2.29 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 1.89 млрд швейцарских франков.