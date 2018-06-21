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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2018 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в мае увел...
вчера 10:00

Профицит торгового баланса Швейцарии в мае увеличился

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в мае увеличился составив 2.76 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 3.39 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2017 года.

В апреле профицит торгового баланса составил 2.24 млрд швейцарских франков (пересмотрено с 2.29 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 1.89 млрд швейцарских франков.

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