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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2018 г.Бюджетный комитет Госдумы поддерживает повышени...
сегодня 10:02

Бюджетный комитет Госдумы поддерживает повышение НДС до 20%

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с 18% до 20%. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 3 июля. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"Повышение ставки налога, по расчетам внесшего законопроект правительства РФ, позволит увеличивать доходы федерального бюджета РФ на 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года. При этом предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций", - говорится в сообщении.

Законопроект также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%.

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